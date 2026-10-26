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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişiye hapis ve adli para cezası

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beş sanık, uyuşturucu ticareti suçundan çeşitli hapis ve adli para cezalarına çarptırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişiye hapis ve adli para cezası

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hüküm

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla yürütülen soruşturma sonrası açılan davada, mahkeme beş sanığı farklı oranlarda ceza ile sonuçlandırdı. Yargılama sonucu verilen kararda, sanıkların suçlarının niteliği ve deliller değerlendirilerek hapis ve adli para cezalarına hükmedildi.

Verilen cezaların dağılımı:

Mahkeme, Ş.T., O.K. ve H.A. isimli sanıkları uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca her üç sanık hakkında 125'er bin TL adli para cezası uygulanmasına karar verildi.

Dava kapsamında yargılanan ve yaşları 18'den küçük olan C.A. ile S.A. isimli iki kız sanık da suçlu bulunarak, her birine 8 yıl 8'er ay hapis cezası ile birlikte 8 bin 330'ar TL adli para cezası verildi.

Mahkeme kararının değerlendirilmesi:

Kararda, sanıkların eylemlerinin niteliği ve ölçüsü göz önüne alınarak hem hapis hem de adli para cezalarının birlikte uygulanması tercih edildi. Sanık isimleri ve cezaları mahkeme tutanaklarında yer aldığı şekilde korunarak ilan edildi. Kararın kesinleşmesi hâlinde ilgili yaptırımların icrası süreçleri işletilecek.

SAMSUN ADALET SARAYI (ARŞİV)

SAMSUN ADALET SARAYI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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