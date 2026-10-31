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Samsun'da yağış nedeniyle refüje çıkan hafif ticari araçta üç yaralı

Kavak ilçesi Karayolları denetim istasyonu önünde yağış nedeniyle kayarak refüje çıkan hafif ticari araçta sürücü Osman H. ile iki yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da yağış nedeniyle refüje çıkan hafif ticari araçta üç yaralı

Samsun'da hafif ticari araç refüje çıktı

Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu önünde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüje çıktı. Araçta bulunanların durumu ilk tespitlere göre yaralanmayla sonuçlandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 61 AJE 755 plakalı aracı kullanan Osman H., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi ve araç refüje çıktı. Kazada sürücü Osman H. ile araçta bulunan Cemile H. ve Gül E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaldırma ve güvenlik önlemleri:

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemleri alarak kontrol sağladı ve trafik akışı için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce başlatılan soruşturma ve inceleme sürüyor; olay yerindeki bulgular üzerinden kaza nedeninin netleştirilmesine çalışılıyor.

Samsun&#039;da hafif ticari araç refüje çıktı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç refüje çıktı: 3 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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