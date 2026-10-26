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Tokat’ta genç tasarımcılara dijital moda atölyesi

OKA destekli 'Dijital Moda' projesiyle Tokat'ta 30 kız öğrenciye VR, AR ve 3 boyutlu kıyafet tasarımı içeren 72 saatlik eğitim verildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: İrem Özkan

Tokat’ta genç tasarımcılara dijital moda atölyesi

proje ve destek:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2025 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen 'Dijital Moda: Geleceğin Tasarımcıları Projesi', Tokat’ta moda tasarımı eğitiminin dijital dönüşümü hedefiyle uygulandı. Eğitimler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda ve Tasarım Bölümünde gerçekleştirildi ve program toplamda 72 saat sürdü. Programa 30 kız öğrenci katıldı.

eğitimin içeriği ve uygulamaları:

Eğitimlerde sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin moda tasarım süreçlerinde nasıl kullanılacağı, dijital tasarım araçları ve bilgisayar destekli üç boyutlu kıyafet tasarımı ele alındı. Ayrıca dijital ürünlerin pazarlanması yöntemleri ve endüstride dijital modanın uygulama alanları hakkında bilgi paylaşıldı. İçerikler, katılımcıların bilgi ve deneyim düzeyleri dikkate alınarak hazırlandı; teknik bilgilerin anlaşılması ve uygulamaya aktarılması ön planda tutuldu.

hedefler ve beklenen kazanımlar:

Programın temel hedefi, moda tasarımı alanında dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin bilgi ve becerileri geliştirmek; öğrencileri sektördeki teknolojik dönüşüme hazırlamak ve edindikleri bilgileri mesleki çalışmalarına aktarabilmelerini sağlamaktı. Eğitim kapsamında sürdürülebilir üretim ve dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması ile öğretmen ve öğrencilerin dijital moda alanındaki bilgi birikimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Bu sayede katılımcıların hem eğitim hem de iş hayatında dijital araçları etkin biçimde kullanmaları desteklenmiş oldu.

TOPLAM 72 SAAT SÜREN EĞİTİM PROGRAMINA 30 KIZ ÖĞRENCİ KATILDI.

TOPLAM 72 SAAT SÜREN EĞİTİM PROGRAMINA 30 KIZ ÖĞRENCİ KATILDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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