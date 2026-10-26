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Öğrenciler sanal gerçeklikle üç boyutlu tasarıma adım attı

Düzce'de GençTek'te öğrenciler VR gözlükleri ve Gravity Sketch ile üç boyutlu modeller tasarladı; hedef tasarım becerilerini geliştirmek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Öğrenciler sanal gerçeklikle üç boyutlu tasarıma adım attı

Düzce'de gençler VR atölyesinde bir araya geldi:

Düzce'de düzenlenen GençTek Projesi etkinliğinde öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve Gravity Sketch uygulamasıyla üç boyutlu tasarım ve modelleme deneyimi yaşadı. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü GençTek Koordinatörlüğü tarafından organize edildi.

Atölye çalışması, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilikçi Sınıfında gerçekleştirildi. Çalışmanın yürütücülüğünü Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Baran üstlendi ve öğrencilerle birebir yönlendirme sağladı.

katılımcılar ve uygulama:

Programa Farabi Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Düzce Fen Teknoloji ve Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı. Katılımcılar VR gözlükleri aracılığıyla üç boyutlu modeller oluşturma tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

amaç ve kazanımlar:

Etkinlik, GençTek'in akran öğrenmesi ve birlikte üretme anlayışı çerçevesinde düzenlendi. Amaç, öğrencilerin dijital tasarım becerilerini geliştirmeleri ve fikirlerini teknolojiyle buluşturmaları olarak açıklandı. Atölye, katılımcılara hem teknik bilgi hem de yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir ortam sundu.

DÜZCE&#039;DE GENÇTEK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “THEATRE ELSEWHERE / GRAVİTY SKETCH” ETKİNLİĞİNDE...

DÜZCE'DE GENÇTEK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “THEATRE ELSEWHERE / GRAVİTY SKETCH” ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER, SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE MODELLEME DENEYİMİ YAŞADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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