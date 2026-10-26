Cumhuriyetin 103. yılında milli güç ve teknolojinin geleceği konuşuldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Milli Teknoloji Atölyesi ile TÜBİTAK iş birliği kapsamında düzenlenen "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Etkinlikte milli gücün ülkenin bağımsızlık ve teknolojik gelişimindeki rolü masaya yatırıldı. Konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Alaaddin Toktaş ile programı takip edenler arasında BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Millî Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Merve Ünal, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Söyleşinin odağı:

Söyleşide, savunma sanayinin Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze uzanan gelişim süreci değerlendirildi ve milli teknoloji birikiminin sürdürülebilir kılınması için yapılması gerekenler tartışıldı. Katılımcılar; üniversite-sanayi iş birliği, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile genç nesillere aktarılacak bilgi birikiminin önemine dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca gençlerin teknoloji ve Ar-Ge alanındaki sorumluluklarına vurgu yapıldı.

Şehit Zahide Güçlü Ekici'nin anısı:

Program esnasında, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup TUSAŞ bünyesinde görev yaparken hain bir terör saldırısında şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici de saygıyla anıldı. Şehadet yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad edilen Ekici’nin ülkesine hizmeti ve fedakârlığı etkinlik boyunca vurgulandı.

Verimli geçen söyleşi, katılımcıların soru ve görüş paylaşımıyla zenginleşti. Program, söyleşinin ardından BAÜN Milli Teknoloji Atölyesine yapılan ziyaretle sona erdi.

BAÜN MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİNDE "MİLLİ GÜÇ, GÜÇLÜ GELECEK" SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ