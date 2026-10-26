Dijital geleceği inşa etmek: yapay zekâ, otomasyon ve ekosistemin önemi

How to Trust AI Automate the NOW Secure the FUTURE etkinliği Yaşar Üniversitesi'nde

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen "How to Trust AI Automate the NOW Secure the FUTURE" etkinliği, yapay zekâya güven, otomasyon ve siber güvenlik gündemleri etrafında teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, akademi, özel sektör ve kamu paydaşlarının bir araya gelerek dijital dönüşümün hem fırsatlarını hem de risklerini tartışmasına olanak sağladı.

yenilik, takım çalışması ve küresel rekabet:

Kuika Software Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, "Yeni Dünyada Kazanmak" başlıklı konuşmasında, global pazarda başarılı olmanın yolunun sürekli yenilik, müşteri güveni ve güçlü takım kültüründen geçtiğini belirtti. Ciliv, Turkcell'deki dönüşüm deneyimlerine atıfla, teknoloji yatırımlarının tek başına yeterli olmadığını; bu yatırımların müşteriye değer sunan ürün ve hizmetlere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Ciliv, konuşmasında Türkiye ve dünya nüfusuna dair şu tespiti paylaştı: "Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusuna karşılık dünya nüfusu 8,5 milyara ulaştı. Küresel pazar çok daha büyük fırsatlar sunuyor ancak rekabet de aynı ölçüde çetin." Ciliv ayrıca Turkcell dönemindeki dönüşümün finansal etkisini örnekleyerek, şirketin değerinin 4,5 milyar dolardan 28 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı ve sürdürülebilir, karlı büyüme için müşteri güveninin anahtar olduğunun altını çizdi.

yapay zekânın fırsatları ve sınırları:

THE HU ART Kurucusu ve CEO'su Toygun Tunçer yapay zekânın sunduğu fırsatların yanı sıra varoluşsal risklerine dikkat çekti. Tunçer, teknolojik tekillik, kuantum bilgisayarlar ve yapay zekâ arasındaki yarışın hızlandığını belirterek, bu süreçte teknolojinin güvenlik boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Tunçer, yapay zekânın risklerini sınırlandıracak uluslararası düzenlemelerin önemine işaret ederek "Çok acil yapay zekâsızlaşma anlaşmasının yapılması gerekiyor" değerlendirmesini paylaştı.

Konuşmacılar arasında yer alan Halil Aksu (TRAI Kurucu Başkanı, Digitopya Kurucusu ve CEO) ise yapay zekânın doğru kullanıldığında verimlilik ve zaman kazandırma potansiyeline dikkat çekti. Aksu, dil işleme, programlama ve analiz gibi alanlardaki araçların giderek yetkinleştiğini ve robotik teknolojilerin yaygınlaşacağını vurgulayarak, 2030 öngörüsü bağlamında AGI tartışmasına değindi ve insan unsurunun iş süreçlerindeki öneminin süreceğini belirtti.

izmir için ortak ekosistem çağrısı:

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller açış konuşmasında yapay zekâ ve ileri teknolojilerin yalnızca iş modellerini değil, ekonominin, toplumun ve yükseköğretimin geleceğini de yeniden şekillendirdiğini söyledi. Kandiller, üniversitelerin görevini sadece değişime uyum sağlamakla sınırlamayıp geleceği şekillendirebilen bireyler yetiştirmek olarak tanımladı ve "üçüz dönüşüm" olarak adlandırdığı dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal dönüşümü birlikte ele alan yaklaşıma vurgu yaptı.

Kandiller ayrıca dijital dönüşümün güvenlik ihtiyacıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, büyük işletmelerin hantal teknolojilere yatırım yapmasının sorun yaratabildiğini; küçük işletmelerinse uygun çözümler beklerken desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Çözümün paydaşların bir araya gelerek dönüşümü sağlaması olduğunu söyleyen Kandiller, İzmir özelinde bu dönüşümü gerçekleştirecek bir ekosistem modelinin geliştirilmekte olduğunu aktardı.

yudid ve yerel iş birliğinin rolü:

Yaşar Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Ofisi (YUDID) Koordinatörü Erkut Ekinci, yapay zekâya güvenin hem güvenlik hem de doğru sonuç üretme açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ekinci, yapay zekâ araçlarının günlük yaşamda ve iş süreçlerinde artan kullanımına dikkat çekerek, asıl meseleyi bu teknolojilerin iş modellerine doğru şekilde entegre edilmesi ve katma değerli iş sonuçları elde edilmesi olarak tanımladı.

Ekinci, sanayi kuruluşları, teknoloji tedarikçileri, kamu kurumları ve üniversitelerden oluşacak güçlü bir ekosistemin yapay zekâ ve otomasyon çözümlerinin ölçeklenmesi ile kurumların dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasında kritik bir başarı faktörü olduğunu söyledi. YUDID'in İzmir'de bu ekosistemi orkestratörlük yaparak hayata geçirmeyi hedeflediğini ve paydaşlar arasında ölçülebilir katma değer yaratmayı amaçlayan bir iş modeli sunduğunu vurguladı.

Etkinlik, yapay zekâ ve otomasyonun hem sunduğu fırsatları hem de beraberinde getirdiği güvenlik ve düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak paydaş iş birliklerinin gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Katılımcılar, küresel rekabette ayakta kalmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için inovasyon, müşteri odaklılık ve güçlü yerel ekosistem vurgusunu ortak payda olarak benimsedi.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE “YAPAY ZEKAYA NASIL GÜVENİRİZ?” SORUSUNA CEVAP ARANDI.