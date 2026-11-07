Samsunspor 8 maç sonra galibiyetle nefes aldı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 39. dakikada kaydeden Antoine Sekongo, ev sahibi ekibin ligde 8 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

maçtan dakikalar:

39. dk: Sekongo'nun golü Samsunspor'u öne geçirdi ve bu gol maçın belirleyici anı oldu.

İkinci yarıda Konyaspor eşitliği yakalamak için baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı. 64. dakikada Jean-Luc Dompe'nin ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 68. dakikada Arthur Masuaku'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Yhoan Andzouana'nın şutu direğin sağından dışarı çıktı. 71. dakikada Andzouana'nın kullandığı kornerde Enis Destan'ın kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti. Maçın son anlarında, 90. dakikada Enis Bardhi'nin sağdan ortasında Jackson Muleka'nın kafa vuruşu yine direğin üstünden dışarı çıktı.

kadrolar ve değişiklikler:

Samsunspor (ilk 11): Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly (Gabriele Guarino dk. 90+2), Antoine Sekongo (Oskar Ohlenschlaeger dk. 78), Afonso Sousa (Jaures Assoumou dk. 72), Mohamed Bayo (Elayis Tavsan dk. 72). Yedekler arasında Okan Kocuk, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Mustafa Tan, Saikuba Jarju yer aldı. Teknik direktör: Nenad Bjelica.

Konyaspor (ilk 11): Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı (Yhoan Andzouana dk. 46), Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Arthur Masuaku, Rajmund Toht (Marko Jevtovic dk. 46), Melih İbrahimoğlu, Ebrima Colley (Enis Bardhi dk. 77), Diogo Gonçalves (Enis Destan dk. 61), Jean-Luc Dompe, Mostafa Mohamed (Jackson Muleka dk. 61). Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Ata Yanık, Emir Bars. Teknik direktör: İlhan Palut.

hakem ve kartlar:

Maçı yöneten hakemler: Gürcan Hasova, yardımcı hakemler Mert Bulut ve Selim Şenöz. Karşılaşmada Samsunspor'dan Samed, Mendes, Elayis, Konyaspor'dan ise Masuaku, Enis Destan sarı kart gördü.

Sonuç itibarıyla Samsunspor kritik bir üç puan alırken Konyaspor, maç boyunca yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan puansız ayrıldı.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.