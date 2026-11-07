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Bornova'da Karşıyaka net galibiyetle güldü

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 10. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Bigaspor'u 2-0 yendi; goller Eren Arda Şan ve Veysel Karani Ünal'dan geldi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bornova'da Karşıyaka net galibiyetle güldü

maç özeti:

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 10. haftasında evinde Bigaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 40'ı gösterdiğinde Eren Arda Şan takımını öne geçirdi. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 58. dakikada Veysel Karani Ünal'ın golüyle skoru belirledi.

Maç boyunca Karşıyaka'nın kontrollü oyunu ve zaman zaman efektif hücumları sonucu skoru koruması dikkat çekti. Bigaspor, özellikle ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle dengeyi arasa da aradığı golü bulamadı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erdal Yılmaz, Ahmet Ülgün, Levent Yeşilyurt

Karşıyaka: Burak, Mevlüt, Aykut (Hıdır dk. 27), Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan (Tuğay dk. 75), Mücahit, Samet (Enes dk. 83), Veysel, Eren Arda (Ömer Faruk dk. 75). Teknik Direktör: Zafer Uysal

Bigaspor: Emre, Mert Tekin (Mert Ba dk. 46), Mustafa Aydoğan, Emir, Melih, Uğur, Berk (Eren dk. 46), Arda Berkay, Hüseyin Can (İlyas dk. 77), Fatih (Umut Koray dk. 69), Nurettin (Mustafa Can dk. 69). Teknik Direktör: Cüneyt Aytürk

Goller: Eren Arda Şan (dk. 40), Veysel Karani Ünal (dk. 58) (Karşıyaka). Sarı kartlar: Erhan Öztürk (Karşıyaka); Hüseyin Can Öztürk, Melih Şencan, İlyas Etik (Bigaspor).

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 10. HAFTA MÜCADELESİNDE İÇ SAHADA BİGASPOR’U 2-0 MAĞLUP...

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 10. HAFTA MÜCADELESİNDE İÇ SAHADA BİGASPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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