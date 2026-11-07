Gençlere hamburger morali: başkan Zencirci galibiyeti kutladı

Maç özeti:

Germencik Belediyespor U14 takımı, İncirliova Belediyespor ile oynanan karşılaşmadan 4-1 skoruyla galip ayrıldı. Genç oyuncuların sahadaki disiplini ve mücadele gücü, maçın ilk dakikalarından sonuna dek belirleyici oldu.

Başkanın jesti:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, galibiyetin ardından genç sporcuları tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu ve takıma hamburger primi ısmarladı. Zencirci, kutlama sırasında oyuncularla sohbet ederek başarılarını takdir etti.

Takım ruhu ve destek:

Zencirci, çocukların sporla büyümesinin, takım ruhu ve dayanışmayı öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak teknik ekibe ve sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

U14 takımının hem sahadaki performansı hem de galibiyet sonrası coşkusu, günü kazanılan bir zafer ve moral yükselişi olarak kayda geçti.

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