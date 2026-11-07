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Gençlere hamburger morali: başkan Zencirci galibiyeti kutladı

Germencik Belediyespor U14, İncirliova Belediyespor'u 4-1 yendi; Başkan Burak Zencirci takımı kutlayıp oyunculara hamburger primi verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençlere hamburger morali: başkan Zencirci galibiyeti kutladı

Maç özeti:

Germencik Belediyespor U14 takımı, İncirliova Belediyespor ile oynanan karşılaşmadan 4-1 skoruyla galip ayrıldı. Genç oyuncuların sahadaki disiplini ve mücadele gücü, maçın ilk dakikalarından sonuna dek belirleyici oldu.

Başkanın jesti:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, galibiyetin ardından genç sporcuları tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu ve takıma hamburger primi ısmarladı. Zencirci, kutlama sırasında oyuncularla sohbet ederek başarılarını takdir etti.

Takım ruhu ve destek:

Zencirci, çocukların sporla büyümesinin, takım ruhu ve dayanışmayı öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak teknik ekibe ve sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

U14 takımının hem sahadaki performansı hem de galibiyet sonrası coşkusu, günü kazanılan bir zafer ve moral yükselişi olarak kayda geçti.

BAŞKAN ZENCİRCİ’DEN FUTBOLCULARA HAMBURGER PRİMİ

BAŞKAN ZENCİRCİ’DEN FUTBOLCULARA HAMBURGER PRİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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