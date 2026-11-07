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Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında yarın Çorum FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, Amasya Merzifon'dan gelerek otelde taraftarların meşaleleriyle karşılandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı

Fenerbahçe çorum'da

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında yarın Çorum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma hazırlıkları için Çorum'a ulaştı. Sarı-lacivertli kafile, uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na inmesinin ardından otobüsle Çorum merkezine geldi ve kamp yapacağı otele yerleşti.

taraftar karşıladı:

Otelde toplanan yerel ve deplasman taraftarları, takımı meşaleler ve tezahüratla karşıladı. Karşılama sırasında oluşan coşku öne çıktı; ekip otel önünde taraftarlarla kısa süre etkileşime girdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım de kafileyle birlikte otele geldi.

teknik detaylar ve fotoğraf:

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Takımın hazırlıkları otel kampında sürecek; karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TAKIM OYUNCULARI ÇORUM&#039;DA KALACAKLARI OTELE GELDİ

FENERBAHÇE TAKIM OYUNCULARI ÇORUM'DA KALACAKLARI OTELE GELDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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