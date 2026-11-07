Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı

Fenerbahçe çorum'da

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında yarın Çorum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma hazırlıkları için Çorum'a ulaştı. Sarı-lacivertli kafile, uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na inmesinin ardından otobüsle Çorum merkezine geldi ve kamp yapacağı otele yerleşti.

taraftar karşıladı:

Otelde toplanan yerel ve deplasman taraftarları, takımı meşaleler ve tezahüratla karşıladı. Karşılama sırasında oluşan coşku öne çıktı; ekip otel önünde taraftarlarla kısa süre etkileşime girdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım de kafileyle birlikte otele geldi.

teknik detaylar ve fotoğraf:

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Takımın hazırlıkları otel kampında sürecek; karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TAKIM OYUNCULARI ÇORUM'DA KALACAKLARI OTELE GELDİ