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Bodrum Gölköy sahilinde caretta caretta telef bulundu, yetkililere haber verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy sahilinde yaklaşık 75 santimetre ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta caretta telef bulundu; vücutta deformasyonlar tespit edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bodrum Gölköy sahilinde caretta caretta telef bulundu, yetkililere haber verildi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi sahilinde, sahil şeridinde hareketsiz duran bir deniz kaplumbağasını fark eden vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri yaptıkları ilk kontrolde kaplumbağanın telef olduğunu tespit etti.

Bulgular ve izlenecek süreç:

Yaklaşık 75 santimetre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının vücudunun çeşitli yerlerinde deformasyonlar görüldü. Belediye ekipleri kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı ve olayla ilgili olarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verileceği bildirildi.

Olayla ilgili bildirim ve alınan bulgular, yetkili kurumların değerlendirmesine aktarılacak.

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Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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