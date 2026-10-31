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Samsunspor Başakşehir'de düşüşe dur demeyi hedefliyor

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 16.00'da oynayacağı maçla 7 maçlık yenilgi serisini bitirmeye çalışacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor Başakşehir'de düşüşe dur demeyi hedefliyor

Samsunspor Başakşehir'de düşüşe dur demeyi hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 9 haftada topladıkları 4 puanla alt sıralarda yer alıyor ve sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda rahatlama arayışında olacak.

puan tablosu ve performans baskısı:

İstanbul temsilcisi Başakşehir ise şu ana kadar 11 puan topladı. Samsunspor için maçın önemi sadece üç puan değil; takım, ligde üst üste 7 maçtır mağlup olarak kendi üst üste mağlup olma rekorunu kırdı ve bu olumsuz seriye son vermek için sahaya çıkacak. Bu durum kulübün saha içi ve saha dışı kararlarını da etkilerken, teknik ekip motivasyon ve taktik odaklı bir hazırlık yürüttü.

antrenman ve kadro gelişmeleri:

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan son antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Fatih Kaya yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Afonso Sousa Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, gribal enfeksiyon geçiren Yunus Emre Çift'in forma durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Teknik ekip, eksiklerin yarattığı boşlukları kapatacak alternatif planlar üzerinde dururken, oyuncuların fiziksel ve zihinsel toparlanması öncelikli konu olarak öne çıkıyor. Bjelica'nın kadro tercihleri ve maç içi hamleleri, Samsunspor'un bu negatifi kırmasında belirleyici olacak.

yolculuk ve maç programı:

Samsunspor kafilesi, bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket edecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek. Kulüp, kısa sürede toparlanıp Başakşehir deplasmanında istenen sonucu almak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI BAŞAKŞEHİR FK...

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI BAŞAKŞEHİR FK KARŞILAŞMASIYLA KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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