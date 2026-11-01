KBÜ'nün 19 akademik dergisi DOI desteğiyle dijital kimlik kazandı

Karabük Üniversitesi yayıncılığına DOI ile kalıcı erişim

Karabük Üniversitesi bünyesinde yayımlanan 19 akademik derginin tamamı, dijital nesne tanımlayıcısı (DOI) hizmeti kapsamında kalıcı dijital kimlik kazandı. Üniversitenin bilimsel yayıncılık altyapısını güçlendirme hedefiyle yürütülen çalışmalar, akademik içeriğin uluslararası düzeyde tanınmasını ve takibini kolaylaştıracak.

DOI çalışmaları ve uygulama yöntemleri:

Çalışmaları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordine etti. Uluslararası DOI kayıt kuruluşu Crossref ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda 12 derginin DOI alım işlemleri tamamlandı. Diğer yedi dergi ise farklı yöntemlerle DOI hizmetinden yararlanıyor; bunların 6'sı DergiPark üzerinden, JESTECH ise kendi sistemi aracılığıyla DOI süreçlerini yürütüyor.

Dijital Nesne Tanımlayıcısı (Digital Object Identifier - DOI), dijital ortamda yayımlanan bilimsel makale ve diğer akademik içeriklere kalıcı bir tanımlayıcı sağlıyor. DOI sistemi, yayınların dijital ortamda tanınmasını, kaynak gösterilmesini ve yayın kayıtlarının izlenmesini kolaylaştırıyor; bu da dergilerin görünürlüğünü ve atıf takibini destekliyor.

KBÜ'nün yayın portföyü ve disiplin çeşitliliği:

KBÜ bünyesindeki akademik dergiler sağlık bilimleri, mühendislik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler, iletişim, dil ve edebiyat gibi farklı alanlarda yayın yapıyor. Üniversitenin akademik yayınları arasında yer alan dergiler şunlardır:

Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Forest and Wood Science, DCE Doğa Bilimleri Dergisi, Current Trends in Computing, Karabük Türkoloji Dergisi, Journal of Humanities and Tourism Research, Akademi Karabük Dergisi ve Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

Ayrıca Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, Eurasian Journal of English Language and Literature, International Journal of Communication and Media Research, LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi, MUTALAA, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, JESTECH - Engineering Science and Technology an International Journal ile Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Dergisi de üniversitenin yayın portföyünde yer alıyor.

DOI entegrasyonu, KBÜ dergilerinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında daha sağlam bir şekilde yer almasını ve bilimsel iletişimde şeffaflık ile doğrulanabilirlik sağlamasını amaçlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) YAYIMLANAN 19 AKADEMİK DERGİNİN TAMAMININ DOI HİZMETİNE ERİŞİMİ SAĞLANDI.