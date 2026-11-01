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Marmaris'te sağanak ulaşımı vurdu: yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı

Marmaris'te şiddetli sağanak sonrası Selimiye'de iki araç mahsur kaldı, Turgut'ta yol çöktü; ekipler kırsal mahallelerde devriye yapıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris'te sağanak ulaşımı vurdu: yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı

Sağanağın etkileri:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı. Selimiye Mahallesinde yağmur sularının yola taşması sonucu iki araç su birikintisinde mahsur kaldı; vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla çıkarılan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Turgut Mahallesi yolunda çökme gözlenirken, İçmeler Mahallesinde yola kütük düştü. Bugün Söğüt Mahallesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesi sonucu bir otomobilin lastiğinin patladığı bildirildi.

Çalışma ve müdahale:

Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Özellikle kırsal mahallelerde ekiplerin devriye gezdiği ve kontrollerin sürdüğü vurgulandı. Yağışın ardından oluşan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için yol ve altyapı çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, sürücü ve vatandaşları yağışlı hava koşullarında dikkatli olmaya, su birikintileri ve hasarlı yolları görmeleri halinde yetkililere bildirmeye çağırdı. Müdahale ekipleri alternatif güzergah ve güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor.

MARMARİS’İN KIRSALINDA YAĞMUR MESAİSİ

MARMARİS’İN KIRSALINDA YAĞMUR MESAİSİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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