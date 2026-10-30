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Sanayi sitesinde arızalı araç ustaya giderken kaza anı kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde arızalı aracını ustaya götüren sürücüyle manevra yapan diğer aracın çarpışma anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sanayi sitesinde arızalı araç ustaya giderken kaza anı kamerada

Sanayi sitesinde kaza anı güvenlik kamerasında:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde arızalı aracını ustaya göstermek için sanayiye gelen sürücü ile başka bir sürücünün manevrası sonucu iki araç çarpıştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler ve kaza biçimi:

Kameralara yansıyan görüntülerde çarpışma anı belirgin şekilde kaydedildi; kaza sonucu maddi hasar meydana geldi. Görüntüler, olayın sanayi içerisinde gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdığını gösteriyor.

Tarafların uzlaşması:

Kazanın ardından taraflar hasar konusunda anlaşarak yollarına devam etti.

DİYARBAKIR’DA SANAYİ SİTESİNDE İKİ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. KAZADA...

DİYARBAKIR’DA SANAYİ SİTESİNDE İKİ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, SÜRÜCÜLER KENDİ ARALARINDA ANLAŞARAK OLAYI TATLIYA BAĞLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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