Sanayi sitesinde arızalı araç ustaya giderken kaza anı kamerada

Sanayi sitesinde kaza anı güvenlik kamerasında:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde arızalı aracını ustaya göstermek için sanayiye gelen sürücü ile başka bir sürücünün manevrası sonucu iki araç çarpıştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler ve kaza biçimi:

Kameralara yansıyan görüntülerde çarpışma anı belirgin şekilde kaydedildi; kaza sonucu maddi hasar meydana geldi. Görüntüler, olayın sanayi içerisinde gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdığını gösteriyor.

Tarafların uzlaşması:

Kazanın ardından taraflar hasar konusunda anlaşarak yollarına devam etti.

DİYARBAKIR’DA SANAYİ SİTESİNDE İKİ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, SÜRÜCÜLER KENDİ ARALARINDA ANLAŞARAK OLAYI TATLIYA BAĞLADI.