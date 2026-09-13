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Sancaktepe'de bariyere çarpıp takla atan bmw sürücüsü ağır yaralandı

Samandıra'da TEM bağlantı yolunda Fiat Doblo'ya arkadan çarpan BMW, bariyerlere çarpıp takla attı; sürücü Semih D. ağır yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sancaktepe'de bariyere çarpıp takla atan bmw sürücüsü ağır yaralandı

Sancaktepe'de bariyere çarpan BMW takla attı

Kaza ve kronoloji:

Kartal TEM Otoyolu bağlantı yolu Ankara istikameti Samandıra mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Seyit İ. yönetimindeki 34 GJL 628 plakalı Fiat Doblo'ya, Semih D. yönetimindeki 34 KNZ 539 plakalı BMW arka sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan BMW, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu.

Çarpışmanın şiddeti sonucu BMW sürücüsü Semih D. ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan çevredekiler ve esnaf ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, araçta sıkışma veya yangın gibi ek bir durum olmadığı öğrenildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından ağır yaralı Semih D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayı gören esnaf Engin Doğancı, "Yukarıdan baktım, bir araç Doblo’ya arkadan çarptı. Sonra bariyere çarptı. Araç burada kaldı. Sürücüyü araçtan çıkardılar. Yaralıydı, nefes alıyordu. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samandıra bağlantı yolunda kaza: BMW takla attı, 1 ağır yaralı

Samandıra bağlantı yolunda kaza: BMW takla attı, 1 ağır yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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