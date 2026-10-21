Sancaktepe'ye yeni soluk: Mehmet Şimşek aile sağlığı merkezi mahalleye hizmete başladı

tesis özellikleri:

Sancaktepe'nin Emek Mahallesi'nde tamamlanan 309 metrekarelik, iki katlı Mehmet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sağlık yöneticileri, kamu kurumları temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

açılışın amacı ve ilçe hedefleri:

Başkan Alper Yeğin döneminde ilçeye kazandırılan bu tesis, görev süresi içinde açılan 7'nci aile sağlığı merkezi oldu. Yeğin, göreve gelmeden önce yapılan ihtiyaç tespitlerine göre 2023 nüfusuna oranla 8 aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirlediklerini ve bunun için beş yıllık bir hedef koyduklarını söyledi. Bugünkü açılışla hedefin 7'sine ulaştıklarına dikkat çekti.

hayırsever katkısı:

Merkezin yapımında hayırsever Mehmet Şimşek ve ailesinin katkıları öne çıktı. Alanın aileye ait bir mülk olduğunun, yıllar önce bölgede fabrika kurarak istihdama katkı sağladıklarının ve yapılan imar uygulamasıyla söz konusu parselin belediyeye devredilmesinin ardından merkezin hayata geçirildiğinin altı çizildi. Belediye yetkilileri, ailenin desteği nedeniyle teşekkür etti.

sosyal hizmet ve afet hazırlığı:

Başkan Yeğin, ilçede yalnızca sağlık değil kütüphane ve çeşitli sosyal donatı alanları gibi yatırımların da sürdüğünü belirterek çalışmaların kaymakamlık, valilik ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı. Yeğin ayrıca, bu tür aile sağlığı merkezlerinin sadece günlük sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, büyük afet ve depremlerde revir olarak da kullanılabileceğini söyleyerek tesislerin afet hazırlığı açısından taşıdığı öneme değindi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi ve Mehmet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete açıldı. Tesis, mahalle sakinlerine birinci basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde düzenlendi ve ilçe sağlık altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

SANCAKTEPE’DE 309 METREKARELİK, İKİ KATLI MEHMET ŞİMŞEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.