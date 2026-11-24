Sandıkçılığın son ustası torununa mesleğini emanet ediyor

63 yıllık atölye ve üretim:

Adana'nın Büyük Saat semtindeki dükkânında 1963'ten bu yana sandıkçılık yapan 79 yaşındaki Yaşar Dınız, mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak işini sürdürüyor. Dınız, asıl üretim atölyelerinin Kahramanmaraş'ta olduğunu; burada ise sandıkların dağıtımı ve satışının yapıldığını anlatıyor. Üretimde ceviz, sedir, ardıç ve çam ağaçlarının kullanıldığını, malzemeyi devlet orman işletmelerinden temin edip kuruttuktan sonra işlediklerini belirtiyor.

Ustalığın toruna aktarılması:

Uzun yıllardır çırak bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Dınız, bu nedenle mesleğin devamı için 12 yaşındaki torunu Emirhan'ı okul sonrası zamanlarda dükkâna getirip eğitiyor. Dınız, "Bu dükkânda bu meslek ile 4 çocuk büyüttüm. Bu meslekten ekmek yedik. 4 tane çocuk büyüttüm ve hepsini okuttum, hepsi birer meslek sahibi oldu." ifadelerini kullanıyor ve geleneksel sandıkçılığın sürmesini amaçladığını vurguluyor.

Torun Emirhan da okuldan arta kalan vakitlerinde dedesine yardım ederek sandık yapımının inceliklerini öğreniyor. "Okuldan arta kalan vakitlerimde dedeme yardım ediyorum, bu işi seviyorum. 4 yıldır bu mesleğin içindeyim. 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Dedem çırak bulamayınca ben de buraya geliyorum. Müşterilere ürün satıyorum, tamir yapıyorum." diyen Emirhan, böylece ailenin zanaat birikimini yeni kuşağa taşımaya başladı.

Dükkanın ve atölye sürecinin detayları, ahşabın seçimi ve kurutulması gibi emek gerektiren aşamalar, mesleğin sürdürülebilirliği açısından öne çıkıyor. Dınız'ın hedefi, hem gelir kaynağı olarak sürdürdüğü bu mesleği korumak hem de birikimini aktarıp sandıkçılığı gelecek kuşaklara bağlamaktır.

ADANA'DA 1963 YILINDAN BU YANA BÜYÜK SAAT'TEKİ DÜKKÂNINDA SANDIKÇILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN 79 YAŞINDAKİ YAŞAR DINIZ, MESLEĞİNİ YAŞATABİLMEK İÇİN 12 YAŞINDAKİ TORUNUNU YETİŞTİRİYOR.