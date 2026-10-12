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Sandıklı'da torbacı operasyonunda ele geçirilen silah ve maddelerle iki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, peçeteye emdirilmiş 3 uyuşturucu madde, 5 aparat, 1 tabanca ve 3 ses fişeği ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sandıklı'da torbacı operasyonunda ele geçirilen silah ve maddelerle iki kişi tutuklandı

Sandıklı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Afyonkarahisar merkezli yürütülen çalışmanın Sandıklı ilçesindeki ayağında, polis ekipleri torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller ve şahısların sevk edildiği adli süreç sonucunda iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon detayları:

Operasyonda polis tarafından toplam 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet ses fişeği ele geçirildi. Bulgular, arama ve el koyma tutanaklarına geçirildiği şekilde kayda alındı.

yasal süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve Y.S., savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, emniyet birimleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA TORBACI DİYE ADLANDIRILAN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK POLİS TARAFINDAN...

AFYONKARAHİSAR’DA TORBACI DİYE ADLANDIRILAN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK POLİS TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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