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Sivas'ta el freni unutulan araç yaşlı kadının üzerinden geçti, esnaf müdahale etti

Sivas'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı geri gidince yaşlı kadın ezildi; esnaf Perihan Yılmaz canını riske atarak otomobili durdurdu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivas'ta el freni unutulan araç yaşlı kadının üzerinden geçti, esnaf müdahale etti

Sivas'ta el freni unutulan araç yaşlı kadının üzerinden geçti, esnaf müdahale etti

Sivas Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana gelen olayda, fırından pide almak için kısa süreliğine araçtan inen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu belirtildi. Araç, geri geri hareket ederek önce indirme gerçekleştiren yaşlı kadının dengesini bozdu; kadın aracı terk etmeye çalışırken yere düşüp aracın bacaklarının üzerinden geçti.

Olayın gelişimi:

Geri kayan otomobil aynı zamanda park halindeki başka bir araca çarptı ve çarpmanın etkisiyle ivme kazandı. Olay, sokaktaki esnaf ve çevredekilerin çığlıklarıyla fark edildi. Görgü tanıkları, kazanın kısa sürede kaotik bir görüntüye dönüştüğünü, yaşlı kadının durumunun ciddi göründüğünü aktardı. Olayın meydana geldiği nokta, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak olarak tespit edildi.

Esnafın müdahalesi:

Otomobile müdahale eden esnafın adı Perihan Yılmaz. Yılmaz, olay anını anlatarak önce aracın şoförsüz olduğunu fark ettiğini, ardından otomobile koşup el frenini çektiğini söyledi. Perihan Yılmaz, "Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra dikkatli bakınca arabanın şoförünün olmadığını gördüm. Arabaya koşup el frenini çektim" ifadelerini kullandı. Müdahalenin ardından teyze ve yanında bulunan çocuğu işyerine aldı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Görüntüler ve son durum:

Olay anı çevredeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın geri kayması, kadının düşmesi ve esnafın otomobile doğru koşması yer alıyor. Olay yerinde sağlık ekipleri çağrıldı; yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Perihan Yılmaz, sürücünün yaşlı bir erkek olduğunu, el frenini "yarım kaldırmış" olduğunu ve yanında bir genç kadının bağırmasının ardından bir karışıklık yaşandığını aktardı. Yılmaz ayrıca, yaralı kadının yakın zamanda ameliyat geçirdiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İŞYERİNDEN ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEYEN PERİHAN YILMAZ, &quot;ÖNCE NE OLDUĞUNU...

İŞYERİNDEN ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEYEN PERİHAN YILMAZ, "ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM. SONRA DİKKATLİ BAKINCA ARABANIN ŞOFÖRÜNÜN OLMADIĞINI GÖRDÜM. ÇOCUKLU BİR KADIN DA ARABANIN PEŞİNDEN KOŞUYORDU. ARABAYA KOŞUP EL FRENİNİ ÇEKTİM" DEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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