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Yüksekova'da kullanılmayan evde tekrarlayan yangın söndürüldü

Yüksekova'da kullanılmayan İdris Özdemir'e ait evde gece başlayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; sabah yeniden alevlendi, tekrar müdahale edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yüksekova'da kullanılmayan evde tekrarlayan yangın söndürüldü

Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir süredir kullanılmayan müstakil bir evde yangın çıktı. Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Evdeki alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının çıktığı evin, sahibi olduğu belirtilen İdris Özdemir'e ait olduğu öğrenildi. İlk müdahaleye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

müdahale ve hasar:

Sabahtan önce aynı adreste yeniden duman ve alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri tekrar bölgeye intikal etti. Yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü ve çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi. Binanın kullanılır durumda olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KULLANILMAYAN MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KULLANILMAYAN MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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