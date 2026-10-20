İzmir'de kentler doğayı merkeze alarak 2030 hedefleri için güç birliği yaptı

toplantı detayları:

Berlin Kentsel Doğa Paktı’nın yıllık toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19-21 Ekim tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikasında başladı. Toplantı; yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve çevre uzmanlarını bir araya getirerek 2030 hedefleri doğrultusunda kentlerde biyolojik çeşitliliği koruma ve doğayı yeniden canlandırma stratejilerini masaya yatırdı.

doğa, iklim ve kentlerin rolü:

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Pınar Okyay, iklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilik kaybının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Okyay, toplantının eş zamanlı olarak Erivanda başlayan COP17 ile ve gelecek ay Antalyada düzenlenecek COP31 ile ilişkili olduğunu hatırlatarak kentlerin bu küresel gündemlerde aktif rol alması gerektiğini belirtti. Okyay ayrıca Gediz Deltasının önemine dikkat çekerek kent ekosistemlerinin koruma ve iyileştirme ile yeniden kazanılabileceğini örnekledi.

tek sağlık yaklaşımı ve kent uygulamaları:

İzmir’in yaklaşımı, insan, hayvan ve ekosistem sağlığı arasındaki bağlantıyı kabul eden Tek Sağlık anlayışına dayandırıldı. Okyay, kent içindeki eski sanayi alanlarının (örneğin Havagazı Fabrikası) doğayla uyumlu kamusal mekanlara dönüştürülebildiğini belirtti ve biyolojik çeşitliliğin kent politikalarının merkezine alınmasının önemine vurgu yaptı.

yerel yönetimlerin yetki ve fon talepleri:

Toplantıda yerel yönetimlerin küresel çevre politikalarında daha etkin olması gerektiği sıkça tekrarlandı. Okyay, kentlerin karar alma süreçlerine katılımının ve doğrudan finansman kaynaklarına erişiminin artması gerektiğini söyledi; paktın siyasi liderlerinin COP17ye sunulacak ortak bildiriyi görüşeceği ve bildirinin kentlerin yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda politika üretiminde ortak olduğunu açıkça vurgulaması gerektiğini belirtti.

uluslararası vurgular ve paktın genişlemesi:

Sandra Naumann toplantının kentler arası iş birliğini güçlendirdiğini ve paktın 2021-2022 döneminde şekillenerek şu anda yaklaşık 90 kenti bir araya getirdiğini ifade etti. Paola Lepori ise biyoçeşitliliğin kentlerde lüks değil temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek konut, ulaşım ve ekonomi öncelikleri arasında doğanın geri planda bırakılmaması gerektiğini vurguladı. IUCN temsilcisi Lorena Skuto ise sağlıklı ekosistemlerin kentlerde hava ve suyu temizleyerek afet risklerini azalttığını ve toplumsal refaha katkı sağladığını hatırlattı.

pilot uygulamalar ve kent planlamasında entegrasyon:

Andreas Kraus gibi yerel yetkililer ise kent planlama ve yatırım kararlarının biyoçeşitlilik üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söylerken, paktın ortak taahhütler ve iş birliği aracılığıyla kentsel biyoçeşitliliği korumayı amaçladığını aktardı. Kentlerde ağaçlandırma, doğal alanların iyileştirilmesi ve su yönetimi gibi somut adımların önemine dikkat çekildi.

yeni katılımlar ve program akışı:

Toplantının ilk gününde Tarihi Asansör’de düzenlenen törende İrlanda’nın Dublin, Macaristan’ın Veszprém ve Portekiz’in Matosinhos kentleri Berlin Kentsel Doğa Paktı’na resmen katıldı. Program, oturumlar, tematik masa çalışmaları, saha gezileri ve uzman panelleriyle devam edecek. Panelde moderatör olarak Prof. Dr. Pınar Okyay görev aldı; panele İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, Andreas Kraus, Dublin Belediye Başkan Yardımcısı Alison Field ve Matosinhos Belediye Meclis Üyesi Manuela Alvares katıldı.

İzmir ev sahipliğindeki toplantı, kentlerin deneyim paylaşımı ve dayanışma yoluyla biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Etkinlik boyunca hem politika düzeyinde ortak bildiri hazırlanması hem de uygulamaya dönük iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE 19-21 EKİM TARİHLERİ ARASINDA TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI'NDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, FARKLI ÜLKELERDEN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİ, ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE UZMANLAR BİR ARAYA GELDİ.