Şanlıurfa GAP Havalimanı yolunda 472 yeni direkle gece aydınlığı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da ulaşım koridorunu aydınlattı

Dicle Elektrik tarafından yürütülen yatırım kapsamında, Şanlıurfa'nın önemli ulaşım akslarından biri olan Hilvan kara yolu üzerinde GAP Havalimanı'na erişimi sağlayan güzergâhın aydınlatma şebekesi tamamlanarak hizmete alındı. Proje, kent yaşamına değer katacak şekilde modern altyapı unsurlarıyla hayata geçirildi.

yatırım ve altyapı detayları:

65 milyon TL'yi aşan yatırım çerçevesinde güzergâhın tamamı modern aydınlatma sistemiyle donatıldı. Yol boyunca toplam 472 yeni aydınlatma direği dikildi; sistemin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere farklı noktalara her biri 50 kVA gücünde 8 trafo yerleştirildi. Proje kapsamında ayrıca 35 enerji nakil hattı direği dikilerek yeni şebeke devreye alındı ve yolun enerji altyapısı güçlendirildi.

kentin gündelik yaşamına etkileri:

Aydınlatma sistemi devreye alındıktan sonra Şanlıurfa kent merkezi ile GAP Havalimanı arasındaki 18 kilometrelik güzergâhta özellikle gece görüş imkânı önemli ölçüde arttı. Yeni nesil aydınlatma armatürleri sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sunarken, havalimanı yoluna modern bir görünüm kazandırdı. Bu çalışmayla birlikte Dicle Elektrik, bölgedeki altyapıyı vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerle güçlendirmeye devam ettiğini vurguluyor.

Şirket, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle benzer yatırımlara öncelik veriyor ve yaşam kalitesini artıracak projelerle abone memnuniyetini yükseltmeyi amaçlıyor.

DİCLE ELEKTRİK, ŞANLIURFA’DA 65 MİLYON TL’Yİ AŞAN YATIRIM KAPSAMINDA 18 KİLOMETRELİK HATA 472 YENİ AYDINLATMA DİREĞİ DİKEREK MODERN AYDINLATMA ŞEBEKESİNİ DEVREYE ALDI.