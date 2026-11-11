Abu Dabi görüşmelerinde Medinskiy: Rusya topraklarının her karış toprağı geri alınacak

Abu Dabi görüşmeleri sonrası medinskiy'nin açıklamaları

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Vladimir Medinskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmelerin ikinci gününün ardından basına konuştu. Medinskiy, Rus heyetinin başkanı olarak yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından gündemi ve varılan mutabakatları paylaştı.

üçlü görüşmelerin gündemi ve ilerleme:

Medinskiy, toplantılarda Ukrayna çatışmasının sona ermesinin ardından Avrupa'daki güvenlik mimarisinin ana konu olduğunu vurguladı. "Dünyanın yeni, modern, güncellenmiş bir güvenlik sistemine ihtiyacı var, adil ve hiçbir ülkeye zarar vermeyen bir sisteme. Bunun üzerinde çalışacağız" sözleriyle hedeflenen çerçeveyi anlattı.

Görüşmelerde bazı konularda karşılıklı anlayış sağlandığını, bazılarında ise görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirten Medinskiy, "Görüşlerimizi paylaştık, bazı noktalarda karşılıklı anlayışa vardık, bazılarında ise olmadı. Görüşmeler kesinlikle devam edecek" dedi. İnsani boyutun önemine dikkat çekerek tarafların "yeni ve geniş çaplı bir esir takası" konusunda anlaştığını ve "Detaylar yakında paylaşılacak" ifadesini kullandı.

avrupa'ya eleştiri ve toprak vurgusu:

Medinskiy, görüşmelerin "dostane ve iş odaklı" bir ortamda geçtiğini söylerken, Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi. Avrupa liderlerini "esasen Ukrayna halkını toplu olarak aldatmakla meşgul" olmakla suçlayarak, savaşan taraflara verilen silah ve finansmanın sivillerin kitlesel ölümüne katkıda bulunduğunu iddia etti.

Avrupa temsilcilerinin Abu Dabi'deki görüşmelere katılma taleplerinin reddedildiğini belirten Medinskiy, Moskova'nın Avrupa'dan somut barış önerileri almadığını vurguladı: "Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir somut barış önerisi bile almadı. Eğer buraya turist olarak geldilerse otel lobisinde sohbet etsinler ve kendi meselelerini tartışsınlar."

Topraklara ilişkin soru üzerine Medinskiy, güçlü bir ifade kullanarak "Rus topraklarının her karış toprağı bir şekilde geri döndürülecek" dedi ve Avrupa basınını hayal dünyasında olmakla eleştirdi.

Medinskiy açıklamasında ayrıca ABD temsilcilerinin müzakerelerde aktif rol oynadığını belirtti. Basın toplantısı, esir takasına ilişkin mutabakat ve güvenlik mimarisi tartışmalarının süreceğine işaret ederek sonlandırıldı; detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Vladimir Medinskiy, Abu Dabi'deki gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın geniş çaplı bir esir takası yapma konusunda anlaştığını söyledi. Medinsky, "Rus topraklarının her karış toprağı bir şekilde geri döndürülecek" dedi.