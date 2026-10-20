Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

Deprem hasarı giderildi, müze modern imkanlarla yenilendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde yürütülen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, modern müzecilik standartları gözetilerek yapıldı ve bina hem gündüz hem de gece ziyaretçilere açık şekilde yeniden hizmet vermeye başladı.

Mimari değer ve tarihsel kullanım:

Şanlıurfa merkezinde bulunan konak, 1903 yılında inşa edildi. Avrupa tarzı konak mimarisi ile geleneksel Urfa evi özelliklerini bir arada taşıyan yapı, düzgün kesme taştan yapılmış ve kentin kültürel mirasına kazandırılmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde konak, Fransız işgal kuvvetleri tarafından karargâh olarak kullanıldı.

Müzenin koleksiyonu ve açılış geçmişi:

Kentin düşman işgalinden kurtarılmasının ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılan konak, 11 Nisan 2009'da Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi olarak ziyarete açılmıştı. Müze koleksiyonunda işgal döneminde kullanılan silahlar, araç-gereçler ve kurtuluş hareketini başlatan 12 kişinin mumyalanmış resim heykelleri sergileniyor.

Restorasyon sonrası müzeyi gezen ziyaretçiler, sergilenen objeler ve mekânın korunmuş tarihi dokusu karşısında etkilendiklerini, adeta geçmişe yolculuk yaptıklarını belirtti ve müzeyi herkese tavsiye etti.

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, tamamlanan güçlendirme çalışmalarıyla hem ziyaretçi güvenliğini sağlamayı hem de kentin tarihini erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN ŞANLIURFA KURTULUŞ MÜZESİ'NDE GÜÇLENDİRME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.