Şanlıurfa'da hissedilen güneydoğu sarsıntısı

Şanlıurfa'da sarsıntı hissedildi

Güneydoğu bölgesinde meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezinde de hissedildi. Kent genelinde çok sayıda kişi kısa süreli bir sarsıntı yaşadığını belirtti; bazı mahallelerde vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıktı.

sokaktaki görüntüler:

Sokaklarda panik düzeyinde olmayan, tedbir odaklı hareketler gözlendi. İnsanlar binaların dışına çıkarak komşularıyla durumu paylaştı, taşınabilir eşyaların yer değiştirdiği bildirildi. Ulaşımda belirgin bir aksama ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

güvenlik ve tavsiyeler:

Olaya ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması, gerekli temel önlemleri alması ve resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi öneriliyor. Şanlıurfa sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadıklarını fakat panik halinde olmadıklarını aktarıyor.

Güneydoğu'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi