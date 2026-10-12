Şanlıurfa'da rezidansta çıkan alevler bir yaşamı yitirdi, bir kişi hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi 380. Sokak'taki bir rezidansın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ve olay yerinde inceleme yapıldı.

müdahale ve yaralanan:

Yapılan kontrollerde, yangında yaşamını yitiren kişinin Ezgi Evcil (48) olduğu belirlendi. Yangından dumandan etkilenen Sefer D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

adli süreç ve soruşturma:

Evcil'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'DA REZİDANSTA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI