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Şanlıurfa'da rezidansta çıkan alevler bir yaşamı yitirdi, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki rezidansta çıkan yangında 48 yaşındaki Ezgi Evcil hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da rezidansta çıkan alevler bir yaşamı yitirdi, bir kişi hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi 380. Sokak'taki bir rezidansın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ve olay yerinde inceleme yapıldı.

müdahale ve yaralanan:

Yapılan kontrollerde, yangında yaşamını yitiren kişinin Ezgi Evcil (48) olduğu belirlendi. Yangından dumandan etkilenen Sefer D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

adli süreç ve soruşturma:

Evcil'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA&#039;DA REZİDANSTA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA REZİDANSTA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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