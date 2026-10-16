Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM başkanı kurtulmuş, Roma İslam Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu İtalya’nın başkenti Roma’da temaslarını sürdürdü. Ziyaret kapsamında Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek burada yerel Müslümanlarla bir araya geldi.

görüşmelerin kapsamı:

Ziyarette Kurtulmuş, merkezin yöneticileri ve cemaat temsilcileri ile görüştü. Toplantı sırasında merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı ve toplum içindeki rolü değerlendirildi. Ziyaret, meclis başkanının temas programı çerçevesinde gerçekleşti.

etkinliğin önemi:

Merkezin ziyareti, Türkiye delegasyonunun Roma'daki temaslarının bir parçası olarak kayda geçti. Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için kentte bulunan Kurtulmuş'un bu tür buluşmalarla farklı topluluklarla temas kurması dikkat çekti. Ziyaret, kültürel ve dini alanlardaki iletişimi güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan noktalar ve ileriye dönük iş birliği alanları hakkında detaylı açıklama yapılmadı; ancak ziyaretin, hem diplomatik temas programına hem de yerel düzeydeki toplumsal ilişkilere katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA BULUNDUĞU İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DAKİ ROMA İSLAM MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ.