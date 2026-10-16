Dolar 49,5201 +0,11%
Euro 55,6720 +0,26%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.663,92 +0,37%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 109,67 +3,54%
--°

Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği Roma'da Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek cemaatle bir araya geldi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM başkanı kurtulmuş, Roma İslam Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu İtalya’nın başkenti Roma’da temaslarını sürdürdü. Ziyaret kapsamında Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek burada yerel Müslümanlarla bir araya geldi.

görüşmelerin kapsamı:

Ziyarette Kurtulmuş, merkezin yöneticileri ve cemaat temsilcileri ile görüştü. Toplantı sırasında merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı ve toplum içindeki rolü değerlendirildi. Ziyaret, meclis başkanının temas programı çerçevesinde gerçekleşti.

etkinliğin önemi:

Merkezin ziyareti, Türkiye delegasyonunun Roma'daki temaslarının bir parçası olarak kayda geçti. Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için kentte bulunan Kurtulmuş'un bu tür buluşmalarla farklı topluluklarla temas kurması dikkat çekti. Ziyaret, kültürel ve dini alanlardaki iletişimi güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan noktalar ve ileriye dönük iş birliği alanları hakkında detaylı açıklama yapılmadı; ancak ziyaretin, hem diplomatik temas programına hem de yerel düzeydeki toplumsal ilişkilere katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA BULUNDUĞU İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DAKİ ROMA İSLAM MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı
images

Muğla'da bağımsız yol: başkan Ahmet Aras CHP üyeliğinden ayrıldı
images

Bakan Çiftçi Kanlıçay'da hasar tespit etti, afetzedelerle görüştü
images

Kamboçya ile ilişkilerde yeni ivme: hedef ticareti 1 milyar dolara çıkarmak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi

Mersin'de bir saatte bastıran sağanak cadde ve arterleri suya boğdu

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı