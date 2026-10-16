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Bakan Çiftçi Kanlıçay'da hasar tespit etti, afetzedelerle görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya Karapürçek'te Kanlıçay Deresi'ndeki sel bölgesinde hasar, tahliye ve temizlik çalışmalarını yerinde gördü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bakan Çiftçi Kanlıçay'da hasar tespit etti, afetzedelerle görüştü

Çalışmalar yerinde incelendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da iki gündür etkili olan yağışların ardından Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da eşlik etti.

saha çalışmaları ve hasar tespiti:

Bakan Çiftçi, sel ve taşkın nedeniyle hasar gören alanları gezerek, yetkililerden çalışmalara dair bilgi aldı. Ekiplerin öncelikle temizlik ve tahliye çalışmalarını yürüttüğü, riskli noktalarda ise hasar tespitlerinin sürdüğü bildirildi. Sakarya genelinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanaklar, kentin farklı noktalarında su taşkını, toprak kayması ve heyelana yol açtı.

afetzedelerle görüşme ve geçmiş olsun mesajı:

Saha ziyaretinde Çiftçi, afetten zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yerinden edilme veya can kaybı yaşanmaması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, kısa sürede bölgede normalleşme sağlanması için koordineli biçimde çalışıldığını aktardı.

İncelemeler, Kanlıçay Deresi çevresindeki afetin etkilerini yerinde görmek ve müdahale sürecinin hızlandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Bakanlık ve yerel yönetim yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SAKARYA&#039;DA KUVVETLİ YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN KARAPÜRÇEK İLÇESİNDEKİ...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SAKARYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN KARAPÜRÇEK İLÇESİNDEKİ KANLIÇAY DERESİ BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, AFETZEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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