Geleceğin mühendisleri KARDEMİR tesislerinde teoriyi sahada test etti

Karabük Üniversitesi öğrencileri KARDEMİR’de üretimle buluştu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ, TEKNOFEST 2026 kapsamında sponsorluk verdiği Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerini fabrikasında ağırladı. Ziyaret kapsamında öğrenciler, yarışmalarda geliştirdikleri projeleri KARDEMİR yöneticilerine ve çalışanlarına sundu.

öğrenciler projelerini anlattı:

TEKNOFEST 2026 yarışmalarına katılan KBÜ ekibi, yapay zekâ, elektronik harp, otonom sistemler ve çip tasarımı gibi farklı disiplinlerde geliştirdikleri projeleri paylaştı. Ekip, ayrıca Hyperloop kategorisinde elde ettikleri Türkiye ikinciliğiyle mühendislik yetkinliklerini belgeledi. Sunumlar, öğrenci projelerinin endüstriyel uygulamalara nasıl adapte edilebileceği ve üretim süreçlerine katkı sağlayabileceği üzerine teknik tartışmalarla devam etti.

tesis gezisi ve uygulamalı gözlemler:

Proje sunumlarının ardından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrenciler, kok fırınları, çelikhane, Çubuk Kangal Haddehanesi ve demiryolu tekeri üretim tesisini yerinde inceledi. Gezi, öğrencilerin akademide edindikleri teorik bilgileri sanayi koşullarında gözlemleme ve üretim teknolojilerini ilk elden tanıma fırsatı sundu.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, şirketin gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına verdiği desteği üretim sahasındaki deneyim paylaşımıyla güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin ve bu tür uygulamalı etkinliklerin Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlama açısından önemine vurgu yapıldı.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR) A.Ş., TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA SPONSORLUK DESTEĞİ SAĞLADIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRENCİLERİNİ, TEKNOFEST KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ VE TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI (T3) VAKFI KARABÜK TEMSİLCİLİĞİNİ AĞIRLADI.