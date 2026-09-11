Şantiye yolunda kontrolü kaybeden kamyon Doğanşehir'de devrildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde, saat 15.45 sıralarında bir hafriyat kamyonu devrildi. Bölgede devam eden bir inşaat şantiyesinde çalışan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü ve kazaya yol açtı.

Müdahale ve nakil:

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.