Dolar 48,5981 +0,14%
Euro 56,4847 +0,17%
Bist 14.401,55 +0,05%
Altın Gram 6.929,06 +0,62%
EUR/USD 1,1616 +0,02%
Brent Petrol 104,12 -3,26%
--°

Şantiye yolunda kontrolü kaybeden kamyon Doğanşehir'de devrildi

Malatya'nın Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde saat 15.45'te hafriyat kamyonu devrildi; sürücü yaralandı, ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 16:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şantiye yolunda kontrolü kaybeden kamyon Doğanşehir'de devrildi

Şantiye yolunda kontrolü kaybeden kamyon Doğanşehir'de devrildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde, saat 15.45 sıralarında bir hafriyat kamyonu devrildi. Bölgede devam eden bir inşaat şantiyesinde çalışan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü ve kazaya yol açtı.

Müdahale ve nakil:

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi
images

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı
images

Kamera görünce alkışla karşılık veren dilenci grubu denetlendi
images

Gölbaşı'nda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri laboratuvarla netlik kazanacak

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı