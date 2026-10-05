Şantiyeleri hedef alan hırsızlar 1 milyon 397 bin liralık kabloyla cezaevinde

şüphelilerin tespiti ve yakalanması:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde yaşanan iş yerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere yürüttükleri çalışmada önemli bir gelişme kaydetti. Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz tarihinde Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin TL değerinde kablonun çalındığı, ayrıca 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesine yönelik hırsızlığa teşebbüs edildiği belirlendi.

görüntü ve saha çalışmalarının rolü:

Polisin kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda her iki olayın da aynı araçla hareket eden şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36) olarak belirlendi ve operasyon planlandı.

yakalama, adli süreç ve ceza:

Şüpheliler 3 Ekim'de Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde H.H.Ç.'nin 9 farklı suçtan aranmasının bulunduğu ve hakkında 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu; Z.Ç. ve B.A.'nın da arandıkları tespit edildi. Yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay, şantiyelerdeki malzeme güvenliğinin ve kamera/saha çalışmalarının soruşturmada belirleyici olduğunu gösterirken, emniyet ekiplerinin hızlı yöntemleri sayesinde zanlıların yakalanıp yargı sürecine teslim edilmesi sağlandı.

TUZLA'DA BİR ŞANTİYEDEN YAKLAŞIK 1 MİLYON 397 BİN TL DEĞERİNDE KABLO ÇALAN ŞAHISLAR YAKALANDI