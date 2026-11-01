Sarayönü'nde çatıda kaçmaya çalıştı, drone ile odunlukta yakalandı

Operasyon detayları:

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin ilçedeki ikametine polis ekipleri baskın yaptı.

Operasyon sırasında şüpheli, polisleri fark ederek ikametinin çatısından kaçmaya çalıştı. Kaçış anı drone desteğiyle takip edilirken, şüpheli daha sonra saklandığı odunlukta tespit edilerek ekipler tarafından gözaltına alındı.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda, 13,47 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ve 10 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Şahsa, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından dolayı da adli işlem uygulandı.

Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıs, gerekli evrak ve tebligatlar doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim edildi. Emniyet yetkilileri, benzer aramalarda drone ve koordineli ekip çalışmalarının etkinliğine dikkat çekti.

KONYA’NIN SARAYÖNÜ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA HAKKINDA 7 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN VE 9 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 1 ŞAHIS YAKALANDI.