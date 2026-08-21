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Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim yılı planlamasında koordinasyon ön plana çıktı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi toplantısında alınan kararları ve yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu planladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim yılı planlamasında koordinasyon ön plana çıktı

sarıgöl'de yeni eğitim dönemine hazırlık:

Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, ilçe genelindeki eğitim faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesine ağırlık verildi. Toplantıya başkanlık eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile şube müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz alınan kararları değerlendirerek uygulama adımlarını netleştirdi.

kararların dayanağı ve gündem maddeleri:

Toplantıda, uygulamanın çerçevesini belirleyen 2026/70 sayılı Genelge esas alındı. Ayrıca il düzeyinde daha önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkan noktalar, 18 Ağustos 2026 tarihli il toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli başkanlığında alınan kararlarla birlikte ele alındı. Bu yaklaşımla, ilçede yürütülecek iş ve işlemlerin uyumlu biçimde planlanması hedeflendi.

uygulama, takvim ve koordinasyon:

Görüş alışverişinde; eğitim öğretim faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürülmesi için izlenecek yöntemler tartışıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararların hayata geçirilmesi için bir yol haritası oluşturarak sorumluluk dağılımı ve takip mekanizmalarını planladı. Toplantı metodu olarak düzenli izleme ve raporlama ile aksaklıkların erken dönemde tespit edilmesi önceliklendirilmiş durumda.

Sonuç olarak toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların sistematik şekilde yürütülmesi ve yerel uygulamalarda eşgüdümün sağlanması yönünde somut adımların atılmasıyla tamamlandı. İlçe yöneticileri, alınan kararların zamanında ve eksiksiz uygulanması için koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KOORDİNASYON...

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KOORDİNASYON TOPLANTISINA, ŞUBE MÜDÜRLERİ MUHİTTİN ŞEN VE YÜKSEL KANYILMAZ KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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