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Sarıgöl'de beşiz cennet elması üreticiyi şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Adem Arıkan'a ait 7 yaşındaki cennet elması ağacının dalında ilk kez beşiz meyve oluştu ve üreticiyi hayrete düşürdü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl'de beşiz cennet elması üreticiyi şaşırttı

Sarıgöl'de beşiz cennet elması görenleri şaşırttı:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde bulunan bir bağda yetişen cennet elması ağacının dalında beş meyvenin bir arada oluşması dikkat çekti. Olay, bağ sahibi Adem Arıkan tarafından fark edildi.

üreticinin gözlemi:

Ağacın 7 yaşında olduğunu belirten Arıkan, daha önce ikiz meyvelere rastladığını ancak aynı noktada beş meyve birlikteliğini ilk kez gördüğünü söyledi. Arıkan, bu duruma şaşırdığını ifade ederek nadir gördüğü bu görüntünün kendisini hayrete düşürdüğünü aktardı.

bağdaki diğer ürünler ve dikkat çeken durum:

Sarıgöl'ün geleneksel olarak üzüm bağlarıyla bilindiği bölgede, aynı zamanda farklı meyve türlerinin de yetiştirildiği bildirildi. Arıkan ayrıca bölgedeki verimliliğe değinerek bu yıl üzümde bile bolluk olduğunu belirtti; beşiz cennet elmasının ortaya çıkması ise çevredeki ilgiyi artırdı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BİR BAĞDA YETİŞEN CENNET ELMASININ DALINDA BEŞİZ MEYVE VERMESİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BİR BAĞDA YETİŞEN CENNET ELMASININ DALINDA BEŞİZ MEYVE VERMESİ GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. EMCELLİ MAHALLESİ’NDE ADEM ARIKAN’A AİT BAĞDA BULUNAN 7 YAŞINDAKİ CENNET ELMASININ AYNI NOKTADA BEŞ MEYVE VERMESİ, ÜRETİCİSİNİ DE ŞAŞIRTTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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