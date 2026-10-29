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Sarıgöl’de ışıklar ve bayraklarla 103. yıl coşkusu

Sarıgöl’de Cumhuriyet’in 103. yılı fener alayıyla kutlandı; her yaştan vatandaş Türk bayraklarıyla yürüdü, etkinliğe Kaymakam Halil Dalak ve Başkan Tahsin Akdeniz katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sarıgöl’de ışıklar ve bayraklarla 103. yıl coşkusu

Sarıgöl’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla yankılandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Sarıgöl Belediye binası önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan her yaştan vatandaşlar kortejde yer alarak Cumhuriyet sevincini birlikte paylaştı.

Yürüyüş ve katılımcı profili:

Sarıgöl Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gençler, yaşlılar ve çocukların bir arada olduğu kortejde Türk bayrakları ve el fenerleri, akşamı görsel bir birliktelik alanına dönüştürdü.

Yetkililerden mesajlar ve kapanış:

Programda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de hazır bulundu. Başkan Akdeniz, "Cumhuriyetimizin değerlerini korumak, onu gelecek nesillere aktarmak ve sonsuza dek yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Kutlamalar, düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona erdi ve katılımcılar coşkuyla etkinliği tamamladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA, ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI TAŞIYAN HER YAŞTAN VATANDAŞ CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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