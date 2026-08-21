Sarıgöl’de okullarda hazırlık ve denetim çalışmaları hız kazandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ilçedeki okullarda kapsamlı incelemelerde bulundu. Ziyaret edilen okullar arasında Afşar İlkokulu-Ortaokulu ile Ahmet Ağa Neslihan Urgancı İlkokulu-Ortaokulu yer aldı.

ziyaretin kapsamı ve incelemeler:

Demirtaş ve beraberindeki şube müdürleri, okul yöneticilerinden ayrıntılı bilgi alarak okulların fiziki durumu ile yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde değerlendirdi. İncelemelerde ayrıca son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri, öğretmen ve personel durumu ile Okul Aile Birliği hesapları gözden geçirildi.

Yerinde tespitler doğrultusunda eksiklerin ve devam eden işlerin not edildiği, gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla okul yönetimleriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret ekipleri, okulların günlük işleyişine ilişkin kayıtların düzenliliğine de dikkat etti.

2026-2027 hazırlıkları ve planlamalar:

İncelemeler sırasında özellikle 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Rehberlik ve denetim çalışmaları kapsamında eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında okullarla görüşüldü. Okul idareleri, yeni döneme ilişkin gereksinimler ve öncelikler konusunda bilgi verdi.

Heyet, hazırlıkların planlı ve titiz bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak eksikliklerin giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik önerilerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin, yerel öncelikler doğrultusunda uygulanması gerektiği belirtildi.

teşekkür ve beklentiler:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve şube müdürleri, incelemelerin sonunda okul yöneticilerine ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Denetim ekipleri, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik iş birliği ve sorumluluk bilincinin sürdürülmesini istedi.

Gerçekleştirilen incelemelerin takip edileceği, tespit edilen konuların ilgili birimlerce değerlendirilip çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ, İLÇEDEKİ OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU. AFŞAR İLKOKULU-ORTAOKULU İLE AHMET AĞA NESLİHAN URGANCI İLKOKULU-ORTAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCELEMELERDE, OKULLARIN FİZİKİ DURUMU VE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ.