Sarıgöl'den uğurlandı: 12 yıllık yazı işleri müdürüne başarı belgesi

veda töreni:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder için veda programı düzenlendi. Özder, 12 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılarak Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı.

Tören, Sarıgöl Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti ve ilçe protokolü ile çalışma arkadaşlarının katılımına sahne oldu.

takdir ve yeni görev dileği:

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Özder'in ilçede sunduğu hizmetleri takdir ederek kendisine Başarı Belgesi takdim etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Erol Özder yaptığı konuşmada, meslek yaşamında Sarıgöl'ün ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı ve ilçede geçen yıllar için teşekkür etti. Tören, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 12 YILDIR KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN EROL ÖZDER, TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI. ÖZDER'İN VEDASI İÇİN KAYMAKAMLIKTA VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ.