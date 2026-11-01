Sarıkamış'ta Micingert Kalesi'ne 80 kişilik yürüyüşte tarih ve doğa iç içe geçti

Micingert Kalesi'ne yürüyüş: doğa ve tarih iç içe:

Sarıkamış Doğa, Spor ve Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, bölgenin hem doğal hem de kültürel mirasını bir arada tanıtmayı amaçladı. 80 kişiden oluşan ekip, Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyü sınırlarında yer alan Micingert Kalesi'ne yürüyerek ulaştı. Katılımcılar, etkinlik boyunca temiz hava eşliğinde doğal dokuyu gözlemleme ve kalenin çevresindeki panoramik manzarayı izleme fırsatı buldu.

Yürüyüş rotası, Erzurum-Kars kara yoluna hakim bir konumda bulunan kaleye çıkarak hem sportif bir etkinlik hem de kültürel bir gezinti sundu. Katılımcılar, doğada geçirdikleri süre boyunca yerel coğrafyanın sunduğu zorluklar ve güzelliklerle yüzleşti; molalarda kale ve çevresinin tarihsel bağlamı üzerine sohbetler yapıldı.

kalenin konumu ve mimarisi:

Micingert Kalesi, sarp ve yekpare bir kaya kütlesi üzerinde yer alıyor. Yapının yükseldiği kaya kütlesi yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olup, bulunduğu konum geçmişte önemli bir savunma avantajı sağlamış. Erzurum-Kars kara yoluna hakim noktadaki konumu, kalenin stratejik önemini vurguluyor ve bölge savunmasının bir parçası olduğunu işaret ediyor.

Kalenin ilk inşa dönemine dair kesin bir kayıt bulunmamakla birlikte, mimari özellikleri ve mevcut kalıntılar Demir Çağı'ndan Orta Çağ'a uzanan bir kullanım geçmişine işaret ediyor. Bu süre zarfında yapının farklı dönemlerde onarımlar ve eklemeler almış olması, gözle görülebilir biçimde taş duvarlar ve yapı kalıntılarına yansıyor.

taş duvarlarında farklı medeniyetlerin izleri:

Kalenin taş duvarlarında ve çevresinde su künkleri, kümbet kalıntıları, İslami kitabeler, taş süslemeler ile çeşitli kabartmalar tespit ediliyor. Bu öğeler, yapının zaman içinde farklı kültürlerin etkisi altında kaldığını ve değişik dönemlerde kullanıldığını gösteriyor. Bölgedeki kalıntılar Araplar, Bizanslılar, Selçuklular, Saltuklular ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor.

Ayrıca, Micingert Kalesi'nin Osmanlı-Rus Savaşı döneminde sınır hattı açısından önem taşıdığı belirtiliyor; bu durum yapının hem askeri hem de idari açıdan bölge tarihindeki yerini güçlendiriyor.

Etkinlik sırasında kulüp kurucularından Erhan Özkan da yürüyüşün düzenli olarak gerçekleştirildiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Her hafta sonu düzenli etkinlikler yapıyoruz. Doğa severler ile birlikte her hafta Sarıkamış’ın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu hafta da 80 kişilik ekip ile Micingert Kalesi’ne geldik. Doğa severler ile birlikte bu kalenin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini hep birlikte geziyoruz".

Micingert Kalesi'ne yönelik bu tür yürüyüşler, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılmasında önemli rol oynuyor. Hem doğa tutkunlarının hem de kültür turizmi meraklılarının ilgisini çeken rota, Sarıkamış ve çevresindeki keşfedilmeyi bekleyen değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlıyor. Katılımcılar, yürüyüş sonunda kalenin kaya yapısını ve çevresindeki doğal alanları inceleyerek etkinliği tamamladı; Micingert Kalesi, doğa ile tarihin iç içe geçtiği bir kültür varlığı olarak öne çıktı.

MİCİNGERT KALESİ, 80 KİŞİLİK DOĞA KULÜBÜ EKİBİNİN DÜZENLEDİĞİ YÜRÜYÜŞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.