Sinema ve sergi Troya'ya ilgiyi canlandırdı: 9 ayda 860 bin 834 ziyaretçi

Troya'ya artan ilgi 2026'nın ilk dokuz ayında netleşti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Troya ile çevresindeki kültür rotaları, 2026 yılının ilk dokuz ayında uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördü. Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri toplamında yılın ilk dokuz ayında 860 bin 834 ziyaretçi sayısına ulaşıldı; bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 oranında artış anlamına geliyor.

Troya Müzesi ve Assos'taki yükseliş:

Troya Müzesi, yılın ilk dokuz ayında 223 bin 762 ziyaretçiyi ağırladı ve geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısını yüzde 32,9 artırdı. Bu artış sayesinde müze, 2025 yılının tamamındaki ziyaretçi sayısını henüz eylül ayında geride bırakmış durumda. Assos Örenyeri de ziyaretçi sayısında dikkat çekici bir artış gösterdi; kurum verilerine göre yüzde 80’in üzerinde bir yükseliş kaydedildi. Bu veriler, Çanakkale bölgesinin kültür turizmi potansiyelinin güçlendiğine işaret ediyor.

Uluslararası görünürlük: film ve sergi etkisi

Troya'ya yönelik ilginin canlanmasında iki uluslararası gelişme öne çıktı. Bunlardan ilki, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi oldu. Yönetmenin Homeros’un Odysseia destanından uyarladığı yapım, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland ve Robert Pattinson gibi oyuncuların yer aldığı kadrosuyla Homeros anlatılarını modern izleyiciyle yeniden buluşturdu. İkinci etkileyici gelişme ise Roma Kolezyumu'nda açılan 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri' başlıklı sergi oldu.

Sergi 11 Haziran 2026 tarihinde ziyarete açıldı ve 8 Kasım tarihine kadar devam ediyor. Troya Müzesi koleksiyonundan eserlerin de sergilendiği bu etkinlik, Troya Savaşı’ndan Aeneas’ın İtalya yolculuğuna, Homeros anlatılarından Roma’nın kuruluş mitlerine uzanan ortak mirası uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Kolezyum gibi dünya çapında bir mekânda Troya’nın anlatısının yer alması, Anadolu’nun arkeolojik ve kültürel zenginliğinin tanıtımına katkı sağladı.

Troya'yı canlı tutma hedefi:

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören ziyaretçi artışının yanı sıra Troya’nın uluslararası kültür dünyasındaki yerinin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Düzgören şu değerlendirmeyi paylaştı: "Troya, yalnızca geçmişte yaşanmış bir savaşın veya arkeolojik bir kentin adı değil; binlerce yıldır insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam eden evrensel bir anlatıdır. Homeros’un destanlarından günümüz sinemasına, arkeolojik araştırmalardan çağdaş sanat çalışmalarına kadar pek çok alanda ilham vermeyi sürdürüyor. Christopher Nolan’ın The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu’nda gerçekleştirilen sergi, Troya’nın bu evrensel değerinin yeniden geniş kitlelerle buluşmasına önemli katkı sağladı. Ziyaretçi sayılarındaki artışı elbette önemsiyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, müzemizden ayrılan her ziyaretçinin Troya’yı daha iyi tanıması, bu mirasın evrensel değerini anlaması ve korunmasına yönelik farkındalık kazanmasıdır. Hedefimiz, Troya’yı yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil, yeniden keşfedilen, öğrenilen ve gelecek kuşaklara aktarılan canlı bir kültür merkezi olarak geliştirmek."

Troya Müzesi, sergileme anlayışı, bilimsel çalışmaları ve kültürel etkinlikleriyle Troya’nın binlerce yıllık mirasını günümüz dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. 2026'nın ilk dokuz aylık verileri, bölgenin hem yerli hem uluslararası ziyaretçiler için yeniden keşfedilen bir kültür rotası haline geldiğini gösteriyor ve Çanakkale’nin kültür turizmindeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

TROYA MÜZESİ, TROYA ÖRENYERİ VE ASSOS ÖRENYERİ, YILIN İLK DOKUZ AYINDA 860 BİN 834 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI. (ARŞİV)