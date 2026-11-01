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Sabır ve azimle tamamladılar: Şırnak'ta yedi öğrenciye hafızlık belgesi

Mehmet Emin Acar Kız Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye Şırnak'ta düzenlenen törenle belgeleri verildi ve emekleri vurgulandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sabır ve azimle tamamladılar: Şırnak'ta yedi öğrenciye hafızlık belgesi

Şırnak'ta hafızlık belgeleri takdim edildi

Şırnak'ta Mehmet Emin Acar Kız Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 7 öğrenci için düzenlenen programda hafızlık belgeleri takdim edildi. Programa katılan Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, öğrencileri tebrik ederek hafızlık yolculuğunun önemine dikkat çekti.

hafızlık eğitiminin gerektirdikleri:

Yeşiloğlu, konuşmasında hafızlık eğitimini sabır, disiplin, azim ve özveri gerektiren uzun bir süreç olarak nitelendirdi. Programa katılanlar, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek belge almalarının hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

öğretmen ve aile desteğinin önemi:

Programda ayrıca hafızlık sürecinde rehberlik eden Kur’an kursu öğreticilerinin gayretleri ve öğrencilerin eğitimine destek veren ailelerin emekleri öne çıkarıldı. Organizasyonda, öğreticilerin fedakârlığı ile ailelerin desteğinin öğrencilerin başarısındaki belirleyici unsurlar olduğu vurgulandı.

Şırnak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci tebrik edildi ve Kur'an-ı Kerim rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmeleri ile ilim yolculuklarını sürdürmeleri temennisinde bulunuldu.

ŞIRNAK’TA MEHMET EMİN ACAR KIZ KUR’AN KURSU’NDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 7 ÖĞRENCİ...

ŞIRNAK’TA MEHMET EMİN ACAR KIZ KUR’AN KURSU’NDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 7 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA HAFIZLIK BELGELERİNİ ALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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