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diyarbakır havalimanı’nda alternatif piste yeni aletli iniş sistemi kuruldu

Diyarbakır Havalimanı’nda ana pist bakım nedeniyle kapatılınca hizmete alınan alternatif piste yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) kuruldu; cihaz montajları tamamlandı, kontroller 2 Kasım’da başlayacak.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Emre Koç

diyarbakır havalimanı’nda alternatif piste yeni aletli iniş sistemi kuruldu

diyarbakır havalimanında alternatif piste ILS kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı’nda ana pistin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılması üzerine hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, sistemin cihaz montajlarının bitirildiğini ve uçuş kontrollerinin ardından sistemin hizmete alınacağını belirtti.

neden alternatif piste geçildi:

Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı yolcuların mağdur olmaması ve uçuşların aksamaması amacıyla dikkate alındı. İlk etapta alternatif pist, ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıyordu; ancak bu piste özel bir iniş sistemi kurulması için çalışmalar başlatıldı ve proje tamamlandı.

çalışma takvimi ve uygulama detayları:

Altyapı çalışmaları kapsamında geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemleri gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının 12 Ekim itibarıyla tamamlandığını ve sistemin cihaz montajlarının 30 Ekim tarihinde bitirildiğini ifade etti. Cihaz montajlarının tamamlanmasıyla sistem, uçuş kontrol aşamasına geçmiş oldu.

Bakanlık yetkilileri, ILS sisteminin uçakların iniş sırasında piste güvenli yaklaşmasını sağladığını vurguladı ve sistemin hizmete alınmasının uçuş güvenliği ile operasyonel sürekliliğe katkı sağlayacağını belirtti. Uçuş kontrollerine 2 Kasım tarihinde başlanması planlanıyor; kontrollerin tamamlanmasının ardından sistem resmen devreye sokulacak.

URALOĞLU, DİYARBAKIR HAVALİMANI’NDA ANA PİSTİN BAKIM VE ONARIM NEDENİYLE KAPATILMASININ ARDINDAN...

URALOĞLU, DİYARBAKIR HAVALİMANI’NDA ANA PİSTİN BAKIM VE ONARIM NEDENİYLE KAPATILMASININ ARDINDAN HİZMETE ALINAN PARALEL PİSTE YENİ ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ (ILS) KURULDUĞUNU AÇIKLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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