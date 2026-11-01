Troya'nın cazibesi güçleniyor: 9 ayda 860 bin ziyaretçi, yüzde 32 artış

Troya'ya artan ziyaretçi ilgisi 2026'nın ilk dokuz ayında yükseldi:

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya, 2026 yılının ilk dokuz ayında Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri'nde toplam 860 bin 834 ziyaretçi ağırladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 artışa işaret ediyor.

Müze ve ören yerlerindeki dağılım:

Troya Müzesi, yılın ilk dokuz ayında 223 bin 762 ziyaretçiyle geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısını yüzde 32,9 artırdı ve 2025 yılının tamamındaki ziyaretçi sayısını eylül ayı sonunda geride bıraktı. Assos Örenyeri'nde ise geçen yıla kıyasla yüzde 80'in üzerinde bir artış gözlendi. Bu yükseliş, Çanakkale'nin kültür turizmi potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

Sinema ve sergilerin etkisi:

Dünya çapında öne çıkan gelişmeler, Troya'ya olan ilgiyi güçlendirdi. Yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey filmi ve filmin oyuncu kadrosunda yer alan Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland ve Robert Pattinson gibi isimler, Homeros anlatılarını geniş kitlelerin yeniden gündemine taşıdı. İlyada ve Odysseia'nın merkezindeki Troas coğrafyası bu sayede uluslararası kültür gündeminde öne çıktı.

Uluslararası görünürlük Roma'da pekişti:

11 Haziran 2026 tarihinde açılan ve 8 Kasım'a kadar sürecek olan Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri sergisi, Troya Müzesi koleksiyonundan eserlerin de yer aldığı bir sunumla Troya anlatısını Kolezyum'da dünya izleyicisiyle buluşturdu. Kolezyum'daki bu sunum, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin somut bir örneği olarak Troya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağladı.

Müze yönetiminin öncelikleri:

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, ziyaretçi artışının yanı sıra Troya'nın uluslararası kültür dünyasındaki konumunun güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Düzgören'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Troya, yalnızca geçmişte yaşanmış bir savaşın veya arkeolojik bir kentin adı değil; binlerce yıldır insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam eden evrensel bir anlatıdır. Homeros’un destanlarından günümüz sinemasına, arkeolojik araştırmalardan çağdaş sanat çalışmalarına kadar pek çok alanda ilham vermeyi sürdürüyor. Christopher Nolan’ın The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu’nda gerçekleştirilen sergi, Troya’nın bu evrensel değerinin yeniden geniş kitlelerle buluşmasına önemli katkı sağladı. Ziyaretçi sayılarındaki artışı elbette önemsiyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, müzemizden ayrılan her ziyaretçinin Troya’yı daha iyi tanıması, bu mirasın evrensel değerini anlaması ve korunmasına yönelik farkındalık kazanmasıdır. Hedefimiz, Troya’yı yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil, yeniden keşfedilen, öğrenilen ve gelecek kuşaklara aktarılan canlı bir kültür merkezi olarak geliştirmek."

Uluslararası ödülleri, çağdaş sergileme anlayışı ve bilimsel çalışmalarıyla Troya Müzesi, Troya'nın binlerce yıllık mirasını korumaya ve Çanakkale'nin uluslararası kültür turizmindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Troya ve çevresindeki kültür rotasına ilgi yüzde 32 arttı: 9 ayda 860 bin ziyaretçi