Tire'de 14 yıldır firari olan hükümlü evinde yakalandı

Operasyon ve yakalama:

İzmir'in Tire ilçesinde yürütülen istihbarî ve saha çalışmaları sonucu, hakkında tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır firari olan Ş.K. (59)'nin adresi tespit edildi. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda, zanlının Kireli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin baskınıyla etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anında can ve mal güvenliğini temin etmeye yönelik tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemler:

Gözaltına alınan Ş.K., ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Olay, ilçe genelinde sürdürülen kararlı çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi ve yetkili birimler operasyonun koordineli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE CİNAYET VE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 14 YILDIR ARANAN FİRARİ, GERÇEKLEŞEN OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.