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Manavgat'ta sel pamuk tarlalarını vurdu, zarar 10 milyon lirayı aşıyor

Manavgat'ta yoğun sağanak tarım arazilerini vurdu; 300 dönüm pamuk dahil 400 dönüm etkilendi, yaklaşık 120 ton pamuk ve 10 milyon lira zarar oluştu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manavgat'ta sel pamuk tarlalarını vurdu, zarar 10 milyon lirayı aşıyor

Manavgat'ta tarım arazileri sular altında kaldı:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağışlar sonucu yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Etkilenen alanların 300 dönümü pamuk tarlası olurken, toplam zararın 10 milyon lira üzerinde olduğu bildirildi.

Sağanak yağışlar başta Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende mahallelerini vurdu. Bölgede inceleme yapan Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, traktörlerle arazileri gezerek hasar tespitinde bulundu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ta son 2 günde metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü ve bazı pamuk tarları için hasat makinelerinin tarlalara girme imkanının kalmadığını belirtti.

Üreticilerin yaşadığı kayıplar ve mahsul durumu:

Perakende Muhtarı Emin Güzel, bölgedeki pamukların kısa süre önce başlayan yağışlar nedeniyle hasat edilemediğini, tam kuruyan tarlaya makinenin girdiği anda selin yaşandığını söyledi. Muhtarın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 300 dönüm pamuk arazide kalmış 120 ton pamuk bulundu ve bunun maddi değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi.

Pamuk arazisinin yakınında bulunan 50 dönümlük kabak alanı da sular altında kaldı. Kabak üreticileri günlük ortalama 6 teneke ürün hasat ediyordu; kabak kilogramı 35 lira seviyesindeydi ve hasadın en az 20 Kasım'a kadar devam etmesi planlanıyordu. Muhtar Emin Güzel, kabak zararının da dahil edilmesiyle üreticilerin toplam zararının 3,5 milyon lira'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

İnceleme ve gelecek adımlar:

Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ve ziraat odası yetkilileri sahada tespit çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, makinelerin tarlalara girememesi ve mahsulün yerde kalması nedeniyle acil tespit ve destek taleplerinin öncelikli olduğunu belirtti. Şu aşamada bölgedeki üreticilerin uğradığı kaybın telafisi için resmi değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

MANAVGAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE 300 DÖNÜMÜ PAMUK OLMAK ÜZERE TOPLAM 400 DÖNÜM...

MANAVGAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE 300 DÖNÜMÜ PAMUK OLMAK ÜZERE TOPLAM 400 DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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