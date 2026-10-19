Sarıkamış'ta muhtarlarla yerel hizmetler değerlendirildi

Programda öne çıkanlar:

Sarıkamış'ta düzenlenen Muhtarlar Günü programında Kaymakam Enis Aslantatar köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarların yerel yönetim içindeki yeri ve vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki ara yüz işlevi öne çıkarıldı.

Muhtarların rolü ve beklentileri:

Muhtarların, köy ve mahallelerde vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmede üstlendiği sorumluluk vurgulandı. Programda, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesine sağladıkları katkılar detaylandırıldı ve sahadaki ihtiyaçların tespit edilmesi ile iletilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kaymakam Aslantatar'ın değerlendirmesi:

Kaymakam Enis Aslantatar, muhtarlarla sohbet ederek görev yaptıkları bölgelerdeki çalışmaları ve vatandaşların beklentilerini dinledi. Aslantatar, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti ve iletişim kanallarının açık tutulmasının hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Görüş alışverişi ve iyi dileklerin paylaşıldığı program, katılımcıların fikir ve taleplerini bildirmesiyle sona erdi; toplantıda kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde mutabakat sağlandı.

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ASLANTATAR, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)