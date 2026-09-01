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Sarıyer kırmızı kartın ardından ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı

Sarıyer, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Pendikspor'u Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 2-0 yendi; Furkan Mehmet Doğan'ın kırmızı kartı ve goller belirleyiciydi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarıyer kırmızı kartın ardından ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı

Sarıyer 2-0 Pendikspor

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta hakem üçlüsü Emrullah Baydar, Emrah Ünal ve Anıl Çiftçi görev yaptı.

maçın dönüm noktası:

Pendikspor adına maçın kritik anı 49. dakikada yaşandı; Furkan Mehmet Doğan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan Pendikspor savunmasında açılan boşluklar ikinci yarıda Sarıyer'in daha etkin olmasına yol açtı. Ev sahibi ekip, 67. dakikada Eşref Korkmazoğlu ile öne geçti ve 72. dakikada oyuna sonradan giren Tunahan Ergül farkı ikiye çıkardı.

kadrolar ve değişiklikler:

Sarıyer ilk 11'i: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva, Emre Yeşilyurt (Doğan Can Davas dk. 62), Efecan Karaca (Yağız Fikri Şen dk. 86), Andre Poko (Tunahan Ergül dk. 62), Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 62), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 88). Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Stann Elysee Dalo. Teknik direktör: Bülent Bölükbaşı.

Pendikspor ilk 11'i: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Burak Gültekin dk. 90), Bekir Karadeniz (Ismaila Manga dk. 90), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 90), Yekta Sönmez (Mirko Susak dk. 60), Samuel Abifade, Thuram (Clarke-Harris dk. 72). Yedekler: Emre Koyuncu, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Emrah Başsan, Görkem Bitin. Teknik direktör: Umut Eskiköy.

Goller: Eşref Korkmazoğlu (dk. 67), Tunahan Ergül (dk. 72) (Sarıyer). Kırmızı kart: Furkan Mehmet Doğan (dk. 49) (Pendikspor). Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Marcos Silva (Sarıyer); Mesut Özdemir (Pendikspor).

Maçın sonucuyla Sarıyer hem sahada avantaj sağlayan anlarda soğukkanlı davranışını korudu hem de ikinci yarıda rakip eksikliklerini gole çevirdi. Pendikspor, kırmızı kartın ardından toparlanmakta zorlandı ve son bölümde oyuna giren isimlerin skora etki etmesi engellendi.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA SARIYER, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI PENDİKSPOR&#039;U 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA SARIYER, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI PENDİKSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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