Sarıyer'de mücadele umut verdi, 1 puan beklentiyi karşılamadı

Sarıyer'de umut veren mücadele

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sarıyer, evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Umut Eskiköy takımın performansı ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın akışı:

Karşılaşmada Sarıyer, etkili ataklarla öne geçti ve iyi bir golle skor avantajını yakaladı. Maç boyunca pozisyon üretimi sürdü; teknik ekip skoru koruma ile geçiş oyununu sürdürme arasında karar anları yaşadı. Eskiköy, maç öncesi durum değerlendirmesini hatırlatarak: "Maçtan önce de söylediğim gibi Iğdır takımıyla aynı durumda değiliz. Yani, aynı form grafiğinde değiliz. Öyle söyleyeyim. Biz o form grafiğini tersine çevirmeye çalışıyoruz." dedi.

Planlanan değişiklikler arasında 75-80. dakikalarda savunmaya yönelik hamleler olduğu belirtildi; ancak bu periyotta kalesinde gol gören Sarıyer için bu gelişme üzerinde düşünülmesi gerektiği vurgulandı. Teknik heyet, savunmada kalabalık olunduğu anlarda bile gol yemelerinin üzerinde durduklarını aktardı.

değerlendirme ve gelecek planları:

Eskiköy, maçın ardından özetle şunları söyledi: "1 puan aldık. Tabii ki de 1 puana sevinmiyoruz ama bugün gösterdiğimiz mücadele, zaman zaman gösterdiğimiz oyun bize ilerisi için umut verdi." Takımdaki eksikliklerin ve düzeltilmesi gereken noktaların açık olduğunu belirten hocanın önceliği, milli arada bu konulara yoğunlaşmak üzerine kurulu.

Teknik direktör, milli aradan sonra daha dengeli ve daha dominant bir görüntü hedeflediklerini ifade ederek: "İnşallah milli aradan sonra daha dengeli, daha dominant takım sergilemek istiyoruz." dedi. Eskiköy ayrıca Iğdır FK için iyi dileklerini iletti ve rakibe başarı diledi.

Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Iğdır FK karşısında aldıkları 1 puana sevinmediklerini fakat gösterdikleri mücadelenin gelecek maçlar için umut verici olduğunu ifade etti.