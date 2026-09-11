Dolar 48,5981 +0,14%
Euro 56,4847 +0,17%
Bist 14.401,55 +0,05%
Altın Gram 6.929,06 +0,62%
EUR/USD 1,1616 +0,02%
Brent Petrol 104,12 -3,26%
--°

Sarıyer'de trafikte silahla tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de trafikte çıkan tartışmada Saruhan Holding yöneticisi Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'i silahla tehdit eden A.Ö. tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de trafikte silahla tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül Çarşamba akşamı Sarıyer Poligon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde trafikte seyir halindeki araçlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddialara göre sürücü A.Ö., aynı araçta bulunan Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'e silah gösterdi.

Söz konusu ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada aracın plakası üzerinden kimlik tespiti yapıldı ve şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve tutuklama:

Operasyonla yakalanan A.Ö.'nün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda taşıma ruhsatlı bir silah bulundu ve silaha el konuldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdari işlemler ve yakın ilişki:

Şüpheli hakkında ayrıca "yasak yerde duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı. Haber kaynaklarına göre Mehmet Fatih Saruhan, Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın oğludur.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kolluk güçleri ve savcılık tarafından yürütülen süreçte elde edilen bulgular doğrultusunda ek işlemler yapılabileceği bildirildi.

Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi
images

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı
images

Kamera görünce alkışla karşılık veren dilenci grubu denetlendi
images

Gölbaşı'nda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri laboratuvarla netlik kazanacak

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı