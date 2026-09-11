Sarıyer'de trafikte silahla tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül Çarşamba akşamı Sarıyer Poligon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde trafikte seyir halindeki araçlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddialara göre sürücü A.Ö., aynı araçta bulunan Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'e silah gösterdi.

Söz konusu ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada aracın plakası üzerinden kimlik tespiti yapıldı ve şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve tutuklama:

Operasyonla yakalanan A.Ö.'nün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda taşıma ruhsatlı bir silah bulundu ve silaha el konuldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdari işlemler ve yakın ilişki:

Şüpheli hakkında ayrıca "yasak yerde duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı. Haber kaynaklarına göre Mehmet Fatih Saruhan, Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın oğludur.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kolluk güçleri ve savcılık tarafından yürütülen süreçte elde edilen bulgular doğrultusunda ek işlemler yapılabileceği bildirildi.

Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı