Sarmada yakınlarında mühimmat deposunda patlama: sekiz yaralı

İdlib'in kuzey kırsalında, Sarmada yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol kenarındaki bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre sekiz kişi yaralandı.

yetkililerin açıklamaları:

İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan, ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini ve ilk verilerin patlamanın mühimmattan kaynaklandığını gösterdiğini açıkladı. Aslan'ın beyanına göre kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları sahada sürüyor.

güvenlik ve soruşturma:

İdlib Basın Müdürlüğü, olayda yaralanan sayısını doğruladı ve sahadaki ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Güvenlik güçleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapatarak kontrolü sağladı; patlamanın nedeni ve sorumlularına ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yara bakımına ve bölge güvenliğinin sağlanmasına öncelik verdiği, soruşturmanın bulgularına göre gelişmelerin paylaşılacağı belirtildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.